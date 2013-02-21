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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 15:07 BJT

表格: 瑞士1月贸易顺差扩大为21.26亿瑞郎

路透苏黎世2月21日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士1月贸易收支为顺差21.26亿瑞郎,12月修正后为顺差9.04亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年1月 2012年12月 2012年1月

进口 14.612 13,054 14,557

出口 16.738 13,959 16,015

顺差 2.126 904 1,458.(完)

(编译 张若琪; 审校 田建华)
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