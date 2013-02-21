中国债市: 利率互换短稳长降曲线略平坦化,政策预期仍较稳定

路透上海2月21日 - 中国人民币利率互换 周四短端稳中小涨,五年等稍长期限则有所下行,导致曲线略趋平坦化.央行公开市场正回购重启后,七天回购利率持坚,抑制短端下行空间;而长端则受房地产加强调控,股市走弱等影响略有回落.

交易员称,目前市场对政策预期仍较为稳定,短期内IRS发生大的转向的可能性亦有限,具体后市还需要视未来公开市场操作力度,以及回购利率走势变化等确定.

IRS"一年上来了一点,1*5(一年和五年之间点差)倒是有点收窄."上海一银行交易员称.

面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周四 2.9983/3.1000 3.1121/3.1986 3.3807/3.4700 3.6479/3.7400 3.6733/3.9450 周三 3.0000/3.1040 3.0950/3.1750 3.3808/3.4667 3.6667/3.7517 3.7100/3.9460 ---------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0017/-0.0040 +0.0171/+0.0236 -0.0001/0.0033 -0.0188/-0.0117 -0.0367/-0.0010

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.