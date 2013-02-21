德国数据: 2月综合PMI初值降至52.7,但预示第一季经济将成长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
Markit资深分析师Tim Moore称,"2月PMI初值数据凸显德国依然会实现今年第一季国内生产总值(GDP)回归成长."
"尽管1月来势头有些减弱,但调查显示仍可倚靠德国作为欧元区经济成长引擎."
调查显示2月制造业PMI初值从1月的49.8升至50.1,为一年来首次行业进入扩张,但低于路透调查预估的50.5.
Markit首席分析师Chris Williamson称,德国1月和2月PMI数据正面,显示德国第一季GDP将增长0.4%.
调查还显示,2月服务业扩张速度放缓,服务业PMI初值从1月的55.7降至54.1.(完)
(编译/审校 田建华/张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。