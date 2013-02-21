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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 16:43 BJT

德国数据: 2月综合PMI初值降至52.7,但预示第一季经济将成长

Markit资深分析师Tim Moore称,"2月PMI初值数据凸显德国依然会实现今年第一季国内生产总值(GDP)回归成长."

"尽管1月来势头有些减弱,但调查显示仍可倚靠德国作为欧元区经济成长引擎."

调查显示2月制造业PMI初值从1月的49.8升至50.1,为一年来首次行业进入扩张,但低于路透调查预估的50.5.

Markit首席分析师Chris Williamson称,德国1月和2月PMI数据正面,显示德国第一季GDP将增长0.4%.

调查还显示,2月服务业扩张速度放缓,服务业PMI初值从1月的55.7降至54.1.(完)

(编译/审校 田建华/张明钧)
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