更新版 1-中港个股: 中国石油与康菲石油将合作开发非常规资源

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路透香港2月21日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油 与美国康菲石油 签署合作协议,双方将在澳洲和中国的非常规资源开发和研究进行合作.

中石油周三晚间在一份声明中称,该公司将获取康菲两处位于西澳洲海上布劳斯(Browse)盆地波塞冬(Poseidon)项目20%权益,以及陆上凯宁(Canning)盆地页岩气项目29%权益.同时,双方还将研究位于四川盆地内江-大足区块非常规天然气资源.

"此次合作是中石油与康菲全球合作的重要组成部分,也是中石油加强西澳洲海上液化天然气(LNG)和陆上非常规油气合作的重要举措."中石油并称,上述协定需获得相关政府及合作伙伴批准.

康菲原本拥有波塞冬项目60%权益,余下权益由Karoon Gas 持有.

分析师称,与康菲的合作不但可以令中石油获得液化天然气的长期供应,还可以汲取页岩气开发经验.

麦格理分析师James Hubbard在其报告中指出,"相信此次投资对中石油的估值没有太大贡献,因波塞冬和凯宁项目的发展尚处于初步阶段,但公司的策略正确,因康菲拥有页岩气的开发经验."

他并指出,继壳牌 后,康菲现已成为中石油全球紧密伙伴.

中石油频频出击澳洲,去年12月该公司同意以16.3亿美元收购必和必拓 在劳斯液化天然气项目的少数股权,而该项目的预计造价为300亿美元.

根据中国的页岩气发展规划,届2015年页岩气年产量65亿立方米,至2020年提高至600-1,000亿立方米.

中国拥有全球最大的页岩气储量,惟商业开发成本较高.为大力推动页岩气勘探开发,增加天然气供应,中国财政部于去年11月发布中央财政安排事项资金,对页岩气开采企业给予补贴,2012-15年的补贴标准为0.4元人民币/立方米.