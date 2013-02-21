欧元区数据: 2月PMI数据意外恶化,令经济复苏希望遭遇打击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但欧元区2月服务业初值从48.6跌至47.3,在荣枯分水岭50下方已连续一年时间,结果不及分析师预估的49.0.路透走访的30多位分析师无一料到数据如此疲弱.
数据编撰机构Markit表示,欧元区前两大经济体德法之间的差距越发严重,达到了1998年开始PMI调查以来的最大.
德国的企业仍维持良好发展速度,但法国服务类企业却处在2009年初大衰退低谷以来的最严重下滑阶段.
"要不是德国,数字真会糟透.至少德国经济还在某些方面维持着欧元区经济没有崩溃."Markit首席分析师Chris Williamson说.
他表示,最新PMI数据预示欧元区经济今年第一季萎缩0.2%-0.3%.
欧元区服务类企业的新订单本月加快下降,新订单分项指数从48.4剧降至46.0.
欧元区2月制造业PMI从47.9降至47.8,也冲销了对制造业下滑趋势会进一步缓解的乐观看法.
2月综合PMI初值降至47.3,1月终值为48.6.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。