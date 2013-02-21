欧元区数据: 2月PMI数据意外恶化,令经济复苏希望遭遇打击

但欧元区2月服务业初值从48.6跌至47.3,在荣枯分水岭50下方已连续一年时间,结果不及分析师预估的49.0.路透走访的30多位分析师无一料到数据如此疲弱.

数据编撰机构Markit表示,欧元区前两大经济体德法之间的差距越发严重,达到了1998年开始PMI调查以来的最大.

德国的企业仍维持良好发展速度,但法国服务类企业却处在2009年初大衰退低谷以来的最严重下滑阶段.

"要不是德国,数字真会糟透.至少德国经济还在某些方面维持着欧元区经济没有崩溃."Markit首席分析师Chris Williamson说.

他表示,最新PMI数据预示欧元区经济今年第一季萎缩0.2%-0.3%.

欧元区服务类企业的新订单本月加快下降,新订单分项指数从48.4剧降至46.0.

欧元区2月制造业PMI从47.9降至47.8,也冲销了对制造业下滑趋势会进一步缓解的乐观看法.