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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 13:54 BJT

台湾股市: 收低71.64点,受台新金和鸿海跌势拖累

路透台北2月21日 - 台湾股市周四收低0.89%,受台新金 跌势拖累,因报导称政府否定其对与彰化银行 合并的提议.

苹果供应商鸿海 下跌1.9%.富士康集团已冻结深圳一座工厂的招工,并暂停在中国其他工厂的招工,但公司称此举与任何客户无关.

台股加权股价指数 收低71.64点至7,957.46点.台新金挫跌3.9%,拖累金融保险类指数 下滑2%.

初步数据显示,大盘成交值 为775.94亿台币,上交易日为1,009.73亿.(完)
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