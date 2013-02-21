台湾股市: 收低71.64点,受台新金和鸿海跌势拖累

路透台北2月21日 - 台湾股市周四收低0.89%,受台新金 跌势拖累,因报导称政府否定其对与彰化银行 合并的提议.

苹果供应商鸿海 下跌1.9%.富士康集团已冻结深圳一座工厂的招工,并暂停在中国其他工厂的招工,但公司称此举与任何客户无关.