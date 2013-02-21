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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 17:47 BJT

表格: 英国1月公共部门净借款为负98.61亿英镑,预估为负112亿

路透伦敦2月21日 - 英国国家统计局周四公布,1月政府收支数据如下:

* 英国1月公共部门净借款为负98.61亿英镑(预估为负112亿英镑),上年同期为负84.32亿英镑

* 英国1月公共部门收支盈余为356.14亿英镑,上年同期为盈余355.80亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

2013年1月 2012年4月/2013年1月 2011年4月/2012年1月

公共部门净借款(PSNB) -9.861 50.448 68.995

公共部门收支短差(PSNCR) -35.614 -118.043 -51.178(完)

(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
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