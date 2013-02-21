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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 17:22 BJT

更新版 1-香港已公布经济指标--2013/2/21

(更新失业率)

 时间                   经济指标                    按年%      前月(季)按年%     上年同月(季)按年%
  2012年12月            零售值                      +8.8           +9.4^              +23.5
  2012年12月            零售量                      +8.1           +8.1               +17.1
  2012年12月            综合消费物价指数(CPI)       +3.7           +3.7                +5.7
  2012年12月            甲类消费物价指数(CPI A)     +4.2           +4.2                +5.3
  2012年第三季          本地生产总值(GDP)           +1.3           +1.2                +4.3
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 失业率                 12年11月-13年1月         12年10-12月   11年11月-12年1月  
                            3.4%*                     3.3%         3.2%          
 -------------------------------------------------------------------------------------
 (以下以10亿港元为单位                              当月           前月              上年同期
 )                                                                               
  2012年12月            贸易赤字/盈余             -47.95          -44.07             -48.91
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)
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