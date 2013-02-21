国际油市: 布兰特原油期货跌向每桶115美元,因卖盘持续不断

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
布兰特原油期货 最低跌至每桶114.95美元,0520GMT时下滑0.58美元报115.02美元.该合约目前交投于逾两周低点,周三结算价下跌近2美元.美国4月原油期货 跌0.78美元至每桶94.44美元,周三收在逾一个月以来低点.
"持有多仓的投资者寻机获利了结."Newedge Japan商品销售经理Yusuke Seta表示,"我猜现在是卖出的好时机."
监管机构和交易所数据显示,对冲基金与其他大型投机客持有的石油多仓自12月中旬以来已增加近一倍,手中持有的布兰特与美国原油期货和期权相当于约4.4亿桶石油.
石油行业的消息人士称,沙特阿拉伯预计在第二季增产,以满足中国需求增长和其他地区经济复苏的需要.
投资者也在等待美国周四稍晚公布的石油库存数据,以及下周的伊朗核计划谈判,以确定交投方向.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/徐文焰; 审校 郑茵/张若琪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。