国际油市: 布兰特原油期货跌向每桶115美元,因卖盘持续不断

布兰特原油期货 最低跌至每桶114.95美元,0520GMT时下滑0.58美元报115.02美元.该合约目前交投于逾两周低点,周三结算价下跌近2美元.美国4月原油期货 跌0.78美元至每桶94.44美元,周三收在逾一个月以来低点.

"持有多仓的投资者寻机获利了结."Newedge Japan商品销售经理Yusuke Seta表示,"我猜现在是卖出的好时机."

监管机构和交易所数据显示,对冲基金与其他大型投机客持有的石油多仓自12月中旬以来已增加近一倍,手中持有的布兰特与美国原油期货和期权相当于约4.4亿桶石油.

石油行业的消息人士称,沙特阿拉伯预计在第二季增产,以满足中国需求增长和其他地区经济复苏的需要.

投资者也在等待美国周四稍晚公布的石油库存数据,以及下周的伊朗核计划谈判,以确定交投方向.(完)

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