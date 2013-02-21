台湾货币市场: 2月22日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北2月22日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素 摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期7,449亿台币. --99甲4期公债付息15亿台币. --100甲4期公债付息12亿台币. **紧缩因素: --央行料发行存单 ---------------------------------------------------- 宽松因素: --央行存单到期1兆4,309.35亿台币 : 02/23 324.5亿 02/24 6,866.85亿 02/25 295.5亿 02/26 3,761.5亿 02/27 2,743亿 02/28 120亿 03/01 198亿 --公债还本付息25.5亿台币 52.5-27 02.24 95甲2期公债付息 11.25亿 02.25 94甲3期公债付息 14.25亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币,22日标售. --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。