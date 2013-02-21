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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场: 2月22日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月22日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素
摘要如下:
    
    **宽松因素:
    --央行存单到期7,449亿台币. 
    --99甲4期公债付息15亿台币.
    --100甲4期公债付息12亿台币.

    **紧缩因素:
    --央行料发行存单
 ----------------------------------------------------
    
    宽松因素: 
    --央行存单到期1兆4,309.35亿台币 :      
  02/23                                    324.5亿
  02/24                                 6,866.85亿
  02/25                                    295.5亿
  02/26                                  3,761.5亿
  02/27                                    2,743亿
  02/28                                      120亿
  03/01                                      198亿
   
    --公债还本付息25.5亿台币     52.5-27         
   02.24     95甲2期公债付息              11.25亿
   02.25     94甲3期公债付息              14.25亿
    --月底军公教薪饷拨款
    
    紧缩因素:     
    --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币,22日标售.
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完)

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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