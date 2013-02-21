《汇市简讯》英镑/美元因停止单而下跌,殃及欧元/美元跌破1.3250

0547GMT

* 英镑/美元因停止单而跌至低位1.5130

* 传言在1.5170/80有大量停止单,该水准在2010年5月至2011年5月走势的61.8%费波纳奇回档技术位下方

* 在重要心理关卡1.5000前的技术支撑不多

* 殃及欧元/美元,使之跌破1.3250的支撑位,下看1月10日低位1.3040.(完)

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