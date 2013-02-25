台湾央行: 共发行7,194.35亿台币存单,存单发行余额增32亿

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透台北2月25日 - 台湾央行周一公布,今日共发行7,194.35亿台币存单,若相较存单到期金额7,162.35亿,存单发行余额增32亿.
央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 7,121.35 91天期 0.93 55.00 182天期 1.05 18.00
央行上日共发行394亿台币.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)3,946.3亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周六超额准备为245亿台币;至周日累计超额准备为1,404亿台币,加计前期1%的超额准备为2,831亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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