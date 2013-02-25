台湾央行: 共发行7,194.35亿台币存单,存单发行余额增32亿

路透台北2月25日 - 台湾央行周一公布,今日共发行7,194.35亿台币存单,若相较存单到期金额7,162.35亿,存单发行余额增32亿.

央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 7,121.35 91天期 0.93 55.00 182天期 1.05 18.00

央行上日共发行394亿台币.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)3,946.3亿台币.