版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 14:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆将有行权价在94日圆的大型期权到期

0554GMT

* 美元兑日圆今日将有行权价在94.00的大型普通期权到期

* 欧元兑美元与兑日圆也将有行权价分别为1.3300美元和124.50日圆的期权到期

* 澳元兑美元与兑日圆将有行权价分别为1.0310美元和96.50日圆的期权到期.(完) (编译 隋芬; 审校 程琳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐