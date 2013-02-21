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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 14:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆先升后跌,受交叉盘跌势所累

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* 美元/日圆在亚洲盘先是升至93.87,在94之前仍有强劲卖单

* 一路向上都有卖单,期权障碍仍在94.50和95.00

* 从约93.50一路向下则挂有买单

* 停止单在93.15下方和93.00.(完)

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(编译 戴素萍; 审校 艾茂林)
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