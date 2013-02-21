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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 14:36 BJT

欧股业绩: 法国安盛保险2012年净利减少4%,但提高股息

路透巴黎2月21日 - 欧洲第二大保险商--法国安盛保险(AXA) 周四称其2012年全年可比净利较上年减少4%.其2011年净利系受出售资产的一次性收益的提高.

AXA公布2012年净利从2011年的41.9亿欧元减至41.5亿欧元.该公司2011年净利受14亿欧元特殊收益提振.

汤森路透I/B/E/S分析师原预估AXA的2012年净利为44.3亿欧元.

AXA称,2012年可比营收成长2%至901亿欧元,汤森路透I/B/E/S分析师预估为948亿欧元.

该公司称将提高股息4%,至每股0.72欧元.

安盛保险还称2013将投资12亿欧元.(完) (编译 张若琪; 审校 戴素萍)
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