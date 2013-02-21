欧股业绩: 法国安盛保险2012年净利减少4%,但提高股息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎2月21日 - 欧洲第二大保险商--法国安盛保险(AXA) 周四称其2012年全年可比净利较上年减少4%.其2011年净利系受出售资产的一次性收益的提高.
AXA公布2012年净利从2011年的41.9亿欧元减至41.5亿欧元.该公司2011年净利受14亿欧元特殊收益提振.
汤森路透I/B/E/S分析师原预估AXA的2012年净利为44.3亿欧元.
AXA称,2012年可比营收成长2%至901亿欧元,汤森路透I/B/E/S分析师预估为948亿欧元.
该公司称将提高股息4%,至每股0.72欧元.
安盛保险还称2013将投资12亿欧元.(完) (编译 张若琪; 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。