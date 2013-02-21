两岸金融: 台湾行政院促建立两岸证券交易所合作平台

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北2月21日 - 台湾行政院周四新闻稿指出,新任行政院长江宜桦要求金融监督管理委员会(金管会)促成两岸证券交易所或期货交易所建立合作平台.
但新闻稿未提及交易所合作平台的具体细节.
新闻稿并指出,江宜桦认为此前两岸首度的证券期货监理平台会议取得突破,将适时把会议所得的市场开放协商结果纳入两岸经济协议(ECFA)后续服务贸易协议的具体承诺清单,台湾并将配合修订"两岸证券期货业务往来管理办法".
今年1月底,中国证监会主席郭树清的台湾行结出近年来两岸证券业及资本市场相互开放最具突破性的果实,在首度平台会议上,中方送出包括开放台湾为RQFII(人民币合格境外投资者)试点先行的大礼. (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。