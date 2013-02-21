两岸金融: 台湾行政院促建立两岸证券交易所合作平台

但新闻稿未提及交易所合作平台的具体细节.

新闻稿并指出,江宜桦认为此前两岸首度的证券期货监理平台会议取得突破,将适时把会议所得的市场开放协商结果纳入两岸经济协议(ECFA)后续服务贸易协议的具体承诺清单,台湾并将配合修订"两岸证券期货业务往来管理办法".