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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 15:13 BJT

日本债市: 超长债表现不佳,因20年券标售需求迟滞

当日涨     上日
                                               跌     
                                   最新报价  (基点)    收市价
                                                          
 两年期公债                          0.000%     +0.0     0.040%
 五年期公债                          0.130%     +0.0     0.130%
 10年期公债                          0.735%     -0.5     0.740%
 20年期公债                          1.760%     +0.5     1.755%
 30年期公债                          1.935%     +1.0     1.925%
 10年期公债期货  <0#JGB:>            144.43    +0.08     144.35
                                                               
 注1: 公债期货涨跌为点数.                             
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交.                                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIA
RYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/E
URCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [G
B/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US
/TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [C
N/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN
-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EU
BMK=>

 (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)
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