日本债市: 超长债表现不佳,因20年券标售需求迟滞

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
当日涨 上日 跌 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.130% +0.0 0.130% 10年期公债 0.735% -0.5 0.740% 20年期公债 1.760% +0.5 1.755% 30年期公债 1.935% +1.0 1.925% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.43 +0.08 144.35 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成 交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIA RYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/E URCN] 美国现货公债 英国公债市场 [G B/CN] 伦敦美债 东京美债 [US /TCN] 日本公债市场 中国债市 [C N/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN -CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EU BMK=> (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。