朝鲜暗示不蹈他国覆辙,不放弃发展核项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月21日 - 朝鲜(北韩)周四称，该国通过第三次核试验加强了针对“敌人”美国的防御能力，并指出那些迫于美国压力放弃核计划的国家承受了“悲惨后果”。

朝鲜不顾联合国决议在上周进行核试验，令该国及其年轻领导人金正恩遭到将面临更严厉制裁的警告。

利比亚曾于2003年放弃发展核项目，以修复与美国的关系，该国总统卡扎菲后来被最终获得美国武力支持的起义推翻。

朝鲜表示，该国从未退却，这似乎是在与利比亚作对比。

“那些半途放弃核项目的国家遭遇的悲惨后果……明显证明，朝鲜民主主义人民共和国在做（核）选择时很有远见且十分英明，”朝鲜中央通讯社称。

据与中朝政府高层关系密切的消息人士称，朝鲜已通报中国其计划进行更多核试验。

朝鲜的最新核试验，是对联合国1月针对该国去年发射远程火箭加强制裁力度作出的回应。(完)