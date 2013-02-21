朝鲜暗示不蹈他国覆辙,不放弃发展核项目

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月21日 - 朝鲜(北韩)周四称，该国通过第三次核试验加强了针对“敌人”美国的防御能力，并指出那些迫于美国压力放弃核计划的国家承受了“悲惨后果”。
朝鲜不顾联合国决议在上周进行核试验，令该国及其年轻领导人金正恩遭到将面临更严厉制裁的警告。
利比亚曾于2003年放弃发展核项目，以修复与美国的关系，该国总统卡扎菲后来被最终获得美国武力支持的起义推翻。
朝鲜表示，该国从未退却，这似乎是在与利比亚作对比。
“那些半途放弃核项目的国家遭遇的悲惨后果……明显证明，朝鲜民主主义人民共和国在做（核）选择时很有远见且十分英明，”朝鲜中央通讯社称。
据与中朝政府高层关系密切的消息人士称，朝鲜已通报中国其计划进行更多核试验。
朝鲜的最新核试验，是对联合国1月针对该国去年发射远程火箭加强制裁力度作出的回应。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。