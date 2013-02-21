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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆在欧洲市场续跌

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* 多头平仓市今日欧元在亚洲市场的主调

* 欧元/美元和美元/日圆挫跌,主要受多头平仓打击

* 欧元/美元在1.3270下方的停止单遭触发,午后1.3245-50下方有更多停止单触发

* 有更多停止单挂在1.3200下方

* 欧元/日圆在124.20下方和124.00处的停止单遭触发,有更多停止单在122.90-123.00下方

* 风险胃纳降温,亚洲股市下跌,其中部分股市跌幅颇深,令欧元偏向下行.(完)

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