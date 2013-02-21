台湾汇市: 台币兑美元收低,美国或提早撤除宽松造成市场疑虑

* 台币随国际气氛走弱 * 外资双向承作 * 明日交投料于当前区间盘整 路透台北2月21日 - 台币兑美元 周四收低8分,结束此前连续三天升势.受美国 可能提早停止宽松及大宗商品跌价的影响,台币尾随周边亚币一致走弱;但同属弱势的台湾股 市今日仍见外资买超,交易员也称外资仍有汇入,给予台币支撑,限制台币跌幅.在国际面消息 未能进一步指供指引前,市场料明日台币或在当前区间盘整. 汇银人士并指出,今日由于国际汇市的方向明确,台湾央行循例于尾盘作价,盘中干预不 多.而盘中外资双向承作,加上出口商于29.600以上抛汇增多,进口商在29.500附近浮现美元 买需,整体而言市场力道均衡,暂时没有明确的交投方向. "今天市场气氛明显保守一点,...但外资汇入让台币没有贬太多."一外资银行交易员说. 交易员同时指出,由于美元再度转为偏强,若隔夜金融市场没有再度令人意外的消息,明 日本周的最后一个交易日或相对平静,转趋休息,以待日本首相安倍晋三周末与美国总统欧巴 马会面后的发展.台币再能有较确定的趋势,或将于下周重新开盘之后. 此外,市场人士也指出,尽管今日台股吐回上日升幅,但外资持续汇入的态势令台股欲弱 不易,料短期将再度测试是否重新站上8,000点的重要关卡.若外资仍有汇入的兴趣,将提供台 币一定支撑,短期台币在众多因素的交互影响下,或将在较大的区间内来回整理.以近日的走 势推估,由于单日波幅放大,此区间或拉大至29.400-29.800. 而韩国新总统即将上任,韩元与日圆的比价效应也成为市场的观察重点.市场人士认为近 来日圆 转向于区间来回,反而是韩元在新首领上任后的表现或可提供台币指引.一般预 料朴槿惠或让韩元微幅趋弱,以维持韩国的出口竞争力. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日市场气氛均看贬台币.美元/台币短 天期包括一周及一个月均重新转为溢价,二个月期则来到平盘附近.除NDF市场外,交易员指近 期台币选择权市场气氛也同样看弱短期台币. 台湾股市 今日收跌0.89%报7,957.46点,但外资及陆资今日在台股仍呈现买超3.4 亿台币,累计连续12日买超达627.38亿. 风险资产周四全线扩大跌幅,隔夜市场有消息称一对冲基金大规模结清商品仓位,且市场 担心美联储恐放慢债券购买步伐,均打压了人气. 据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储 或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产. 新兴亚币周四下跌,其中韩元 和马币(林吉特) 创三周来单日最糟表 现. 明日台湾主计总处将公布台湾去年第四季GDP统计值,并提供今年全年GDP及CPI年增率的 预估. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.680 29.600 29.500-29.705 29.705 8.75 7.28 元太外汇经纪公司 29.631 29.540 29.575-29.637 29.575 4.81 3.27 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.145/-0.125 -0.170/-0.155 (完)