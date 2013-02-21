《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *五矿集团 200 20 9 2/22簿记建档 建设银行 AAA 2/25 2/26 兴业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *广发证券 135 45 3 2/26招标 工商银行 AAA 2/27 2/28 农业银行等 ======================================================================================== *招金矿业 7 7 12 2/26簿记建档 农业银行 AA+ 2/27 2/28 ======================================================================================== *楚天高速 10 5 12 2/26簿记建档 工商银行 AA 2/27 2/28 ======================================================================================== *亿利资源集团 24 12 12 2/26簿记建档 建设银行 AA 2/27 2/28 ======================================================================================== *威海广泰 2 1.5 12 2/26簿记建档 交通银行 A+ 2/27 2/28 ======================================================================================== 武钢集团 190 63 12 2/22簿记建档 中国银行 AAA 2/25 2/26 交通银行 ======================================================================================== 中信建投 49 16 3 2/22招标 北京银行 AAA 2/25 2/26 建设银行 ======================================================================================== 光大证券 85 40 3 2/25招标 工行/农行等 AAA 2/26 2/27 ======================================================================================== 杭氧股份 10 3 12 2/26簿记建档 光大银行 AA 2/27 2/28 中信银行 ======================================================================================== 中国华阳 11 3 12 2/26簿记建档 平安银行 AA- 2/27 2/28 经贸集团 ======================================================================================== 超威电源公司 8 4 12 2/26簿记建档 工商银行 AA- 2/27 2/28 ======================================================================================== 郑州宇通集团 10 5 12 2/26簿记建档 民生银行 A-1 2/27 2/28 招商银行 ======================================================================================== 福建交通 10 5 12 2/26簿记建档 兴业银行 AA 2/27 2/28 运输集团 中信银行 ======================================================================================== 南京城建 60 20 12 2/26簿记建档 中国银行 AAA 2/27 2/28 国开行 ======================================================================================== 中国铝业公司 50 50 12 2/27簿记建档 国开行 AAA 2/28 3/1 北京银行 ======================================================================================== 玖龙纸业 18 9 12 2/27簿记建档 中国银行 AA 2/28 3/1 (太仓)公司 国开行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *广东温氏 24 5 3 2/28簿记建档 农业银行 AA 3/4 3/5 食品集团 ========================================================================================= 山东路桥 6.2 3 3 2/22簿记建档 建设银行 AA- 2/25 2/26 集团 ========================================================================================= 浙江农资集团 8 6 3 2/25簿记建档 农业银行 AA 2/27 2/28 ========================================================================================= 中国电力 45 10 3 2/25簿记建档 光大银行 AAA 2/26 2/27 投资集团 ========================================================================================= 广东建筑 7.5 4 3 2/25簿记建档 华夏银行 AA 2/27 2/28 工程集团 ========================================================================================= 吉林高速 30 9.7 5 2/25簿记建档 浦发银行 AA 2/27 2/28 公路集团 中信银行 ========================================================================================= 青岛东亿实业 3 3 3 2/25-2/26簿记建档 恒丰银行 AA- 2/27 2/28 ========================================================================================= 新疆投资 15 7 3 2/26簿记建档 中信银行 AA+ 2/28 3/1 发展集团 ========================================================================================= 西安曲江文化 26 10 3 2/27簿记建档 浦发银行 AA 2/28 3/1 产业投资(集团) ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏宿迁 2.60 2.60 2 2/27簿记建档 中国银行 AAA 2/28 3/1 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 河南安阳 2.55 -- 3 推迟发行 中信银行 AAA -- -- 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 刘昕; 审校 徐永/张喜良)