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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 18:59 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人     注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*五矿集团    200       20        9   2/22簿记建档  建设银行    AAA      2/25     2/26
                                                   兴业银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模   期限     发行日    主承销商   主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                   (缴款日) 
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*广发证券    135       45        3   2/26招标      工商银行     AAA      2/27      2/28
                                        农业银行等 
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*招金矿业      7        7       12   2/26簿记建档  农业银行     AA+      2/27      2/28
 
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*楚天高速     10        5       12   2/26簿记建档  工商银行     AA       2/27      2/28  
 
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*亿利资源集团 24       12       12   2/26簿记建档  建设银行     AA       2/27      2/28  
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*威海广泰     2        1.5      12   2/26簿记建档   交通银行    A+       2/27      2/28
 
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武钢集团     190       63       12   2/22簿记建档  中国银行     AAA      2/25      2/26
                                                   交通银行
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中信建投      49      16         3   2/22招标      北京银行     AAA      2/25      2/26   
                                                   建设银行       
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光大证券      85       40        3   2/25招标     工行/农行等   AAA      2/26      2/27 
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杭氧股份      10       3        12   2/26簿记建档  光大银行     AA       2/27      2/28
                                        中信银行
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中国华阳      11       3        12   2/26簿记建档  平安银行     AA-      2/27      2/28
经贸集团  
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超威电源公司   8       4        12   2/26簿记建档  工商银行     AA-      2/27      2/28
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郑州宇通集团  10       5        12   2/26簿记建档  民生银行     A-1      2/27      2/28
                                                   招商银行
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福建交通      10       5        12   2/26簿记建档  兴业银行     AA       2/27      2/28
运输集团                                           中信银行 
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南京城建      60      20        12   2/26簿记建档  中国银行     AAA      2/27      2/28
                                                   国开行    
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中国铝业公司  50      50        12   2/27簿记建档  国开行       AAA      2/28      3/1
                                                    北京银行
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玖龙纸业      18       9        12   2/27簿记建档  中国银行     AA       2/28      3/1 
(太仓)公司                                          国开行 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*广东温氏      24         5      3    2/28簿记建档   农业银行   AA       3/4      3/5
食品集团 
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山东路桥       6.2        3      3    2/22簿记建档   建设银行   AA-      2/25     2/26
集团 
=========================================================================================
浙江农资集团    8         6      3    2/25簿记建档   农业银行   AA       2/27     2/28
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中国电力       45        10      3    2/25簿记建档   光大银行   AAA      2/26     2/27
投资集团 
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广东建筑       7.5        4      3    2/25簿记建档   华夏银行   AA       2/27     2/28
工程集团 
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吉林高速       30        9.7     5    2/25簿记建档   浦发银行   AA       2/27     2/28 
公路集团                                             中信银行
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青岛东亿实业    3         3      3 2/25-2/26簿记建档 恒丰银行   AA-      2/27     2/28
=========================================================================================
新疆投资       15         7      3    2/26簿记建档   中信银行   AA+      2/28     3/1 
发展集团
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西安曲江文化   26        10      3    2/27簿记建档   浦发银行   AA       2/28     3/1
产业投资(集团)
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  

  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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江苏宿迁     2.60     2.60      2  2/27簿记建档 中国银行     AAA      2/28     3/1  
中小企业                        (中债信用增进公司提供担保)
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河南安阳     2.55      --       3   推迟发行    中信银行     AAA       --      --
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 刘昕; 审校 徐永/张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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