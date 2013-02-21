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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 15:37 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:美元上涨,受美联储会议记录措辞强硬等因素带动

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* 欧元兑美元和欧元兑日圆均下跌0.3%,英镑兑美元跌0.4%;亚洲股市走疲

* 美联储会议记录措辞强硬、大宗商品多头平仓和中国房地产调控措施,均挫伤风险资产

* 英镑兑美元触发费波那奇回档位1.5190下方停止单,可能会进一步下跌

* 若欧元兑美元跌穿1.3250,就将下看1月10日低位1.3040

* 即将出炉的数据包括,德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)2月初值、欧元区Markit制造业PMI 2月初值,以及美国1月消费者物价指数(CPI)、一周初请失业金人数和1月成屋销售年率.(完)

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