表格: 外资在韩国股市买超2,695亿韩元,为连续第四日买超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市 买超2,695亿韩元,为连续第四个交易日买超,期间累计买超金额为9,319亿韩元(8.6419亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月21日 269.5 -264.0 12.6
2月20日 583.0 226.0 -760.9
2月19日 63.3 8.4 -65.5
2月18日 16.1 43.1 -59.9
2月15日 -2.0 56.2 -60.8
2月14日 90.8 22.7 -122.1
2月13日 109.9 247.0 -356.9
2月12日 125.5 -152.1 11.9
2月 8日 55.2 63.0 -133.2
2月 7日 77.1 -89.5 14.5
2月 6日 -81.0 -17.5 106.6
2月 5日 5.4 -127.8 125.6
2月 4日 48.0 -71.5 16.6
2月 1日 -30.2 1.8 3.8
1月31日 -81.2 127.2 -49.6
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本月以来 1,330.6 -54.3 -1,267.6
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今年以来 -557.8 895.7 -190.8
---------------------------------------------(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。