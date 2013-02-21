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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 15:55 BJT

东京汇市: 欧元兑美元触及六周低点,美联储会议记录协助支撑美元

纽约       当日      今年来     2012年
                                最新报价  上收市价     涨跌%     涨跌%      收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3266     1.3280      -0.11     +0.55       1.3194
 美元/日圆                         93.43      93.54      -0.12     +7.71        86.74
 欧元/日圆                        123.95     124.33      -0.31     +8.29       114.46
 美元/瑞郎                        0.9279     0.9270      +0.10     +1.35       0.9155
 英镑/美元                        1.5183     1.5233      -0.33     -6.57       1.6251
 美元/加元                        1.0172     1.0165      +0.07     +2.53       0.9921
 澳元/美元                        1.0252     1.0255      -0.03     -1.36       1.0393
 新西兰元/美元                    0.8351     0.8353      -0.02     +0.82       0.8283
 澳元/日圆                        95.770     95.890      -0.13     +6.26       90.130
 新西兰元/日圆                    78.020     78.150      -0.17    -44.60      140.820
 英镑/日圆                        141.83     142.65      -0.57     +0.72       140.82
 澳元/新西兰元                    1.2270     1.2268      +0.02     -2.15       1.2540
                                                                                     
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基
 准计算.
 (完)
        
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 (编译 王冠中/艾茂林/石冠兰/许娜/张若琪; 审校 蔡美珍/杜明霞)
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