金属期市: 伦铜触及年内低点,美联储会议记录引爆抛压

"整体而言,FOMC是市场的一个关注焦点,"巴克莱的商品分析师Sijin Cheng表示.

"投资者确实预期中国政府对2013年经济的预期是温和成长,因此大家的共识是温和复苏.在中国和美国确实浮现实货需求之前,我认为铜价会受到宏观氛围的影响."

0706GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约 下跌0.41%至每吨7,927.50美元,延续上日跌势.上日写下年内第二大单日跌幅纪录.

伦敦铜当日稍早跌至7,880美元,为12月28日以来最低,今年迄今的涨幅又被尽数抹平.

上海期交所最活跃的主力5月合约 下跌1.84%至每吨57,620元人民币,稍早触及12月以来最低.

0706GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌% LME期铜 7927.50 -32.50 -0.41 -0.02 上海期铜 57620 -1080 -1.84 -0.10 COMEX期铜 358.80 -2.00 -0.55 -1.77 LME期铝 2086.00 -17.00 -0.81 0.72 上海期铝 14965 -125 -0.83 -2.48 LME期锌 2116.00 -17.00 -0.80 2.54 上海期锌 15640 95 +0.61 0.61 LME期镍 16845.00 -325.00 -1.89 -1.81 LME期铅 2328.75 -21.25 -0.90 -0.48 上海期铅 15185.00 -230.00 -1.49 -0.43 LME期锡 23400.00 -325.00 -1.37 0.00 LME/上海套利价差^ 264

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

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