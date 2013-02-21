香港个股: 非常重视长实拆售酒店项目,官员将于立法会交代--政务司司长

长实拆售"雍澄轩"项目虽然备受争议,但由于项目售价有可观折让,加上长实称买家不受政府15%的买家印花税及特别印花税的束缚,吸引投资者入市,全数360个房间在两日内火速售罄.

她并呼吁投资者要非常小心,因为这肯定不是一个住宅项目,投资者买分拆酒店的专案要非常小心,因为有很多的问题需要厘清.

政府此前表示,虽然雍澄轩的批地文件并无禁止业权人把单位分拆出售,有关业权人却未有就已分拆出售的房间是否并如何仍用作旅馆用途向当局提供足够资料,让当局信纳出售安排不会违反旅馆用途的最低楼面总面积要求.如证实有违反任何批地文件的条款,地政总署会采取适当的执行契约条款行动,包括但并不限于收回有关物业.(完) (发稿 沈燕/梁慧仪; 审校 杨淑祯)