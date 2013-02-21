香港个股: 非常重视长实拆售酒店项目,官员将于立法会交代--政务司司长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京/香港2月21日 - 香港政务司司长林郑月娥表示,特区政府非常重视长江实业 拆售葵涌酒店套房项目"雍澄轩"一事,有关政策局和部门官员下周将出席立法会作出交代.
长实拆售"雍澄轩"项目虽然备受争议,但由于项目售价有可观折让,加上长实称买家不受政府15%的买家印花税及特别印花税的束缚,吸引投资者入市,全数360个房间在两日内火速售罄.
正在北京出访的林郑月娥对记者表示,虽然项目开发商称拆售的做法合法、合理、合情,但这件事引发社会上不同专业人士,包括政府有关部门都很关注,要做很多详细资料和研究.
她并呼吁投资者要非常小心,因为这肯定不是一个住宅项目,投资者买分拆酒店的专案要非常小心,因为有很多的问题需要厘清.
政府此前表示,虽然雍澄轩的批地文件并无禁止业权人把单位分拆出售,有关业权人却未有就已分拆出售的房间是否并如何仍用作旅馆用途向当局提供足够资料,让当局信纳出售安排不会违反旅馆用途的最低楼面总面积要求.如证实有违反任何批地文件的条款,地政总署会采取适当的执行契约条款行动,包括但并不限于收回有关物业.(完) (发稿 沈燕/梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。