版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 16:06 BJT

法国数据: 2月综合PMI初值降至42.3,为2009年3月以来最低

路透巴黎2月21日 -

* 法国2月综合PMI初值降至42.3,为2009年3月以来最低(1月终值为42.7)

* 2月制造业PMI初值升至升43.6(预估为43.8,1月终值为42.9)

* 2月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至42.7,为2009年2月以来最低(预估为44.5,1月终值为43.6) (完)

如欲参考原文报导,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐