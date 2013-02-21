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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 16:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元看向1.51障碍位,下方有更多停损单

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* 英镑/美元卖单在1.5170-80及1.5200.更上方的停止单在1.5210及1.5230

* 欧元/英镑买盘在0.8730及0.8720

* 0.8717料有良好支撑,2011年10月27日高点0.8831则是上档目标

* 周三高位0.8765形成初步阻力.(完)

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