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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 16:53 BJT

更新版 1-中国汇市: 隔夜美元大涨后人民币即期收低,后期走势或趋平缓

* 中间价走低,因隔夜美元指数大涨
    * 午盘净结汇令人民币跌幅收窄
    * CNH走贬或使部分购汇需求回到境内

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月21日 - 人民币兑美元即期 周四收盘稍贬,隔夜美元指数大涨后
中间价低开,不过即期市场午盘受净结汇支撑跌幅缩窄,因企业继续看多人民币.交易员表示,
随着离岸CNH走贬并接近在岸汇率,料吸引部分购汇需求回到境内,后期结购汇可能会较前期
稍趋均衡.
    
    他们并表示,客盘需求仍在逐步恢复,而节后出现的大笔购汇因素今天未再出现,尤其是
此前押注油盘购汇还将持续而做多美元的头寸,在昨天油盘减少后已于当日午盘主动调整完
毕,使得今天盘面购汇偏弱.
    
    华南一股份行交易员称,香港离岸市场中人民币 近日走贬,与境内汇率差距缩小."
这会使部分购汇需求回到境内,在岸的结购汇后期会更趋于均衡.加上人们看到监管层此前的
干预,到当前位置也减少了,短期内预期会比较平稳,走势也可能比较平."
    
    上海一股份行交易员认为,中间价对一篮子货币的权重有所调整并偏重日元,近一段时间
都在震荡走弱,但3月初两会前中间价预计会保持大体平稳.
    
    过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个
月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为
调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定. 
    
    上海另一股份行交易主管表示,近日的公开市场操作对即期汇率没有直接影响,反而结汇
多会偏向于带来人民币资金宽松.
        
    东京汇市欧元兑美元周四触及六周低点,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的
最新政策会议记录显示,部分委员认为在见到就业回温前,美联储可能需要放缓或停止买债.[
FRX/CN]
        
 在岸市场人民币兑美元                   今日            上日          升贬
          即期成交价格                6.2405           6.2376        -0.05%
                中间价                6.2846           6.2804        -0.07%
                                                                        
        日内相对于中间价最大波幅  0.74% (上限±1%)      日高          日低
              日内波动幅度(pips)         52            6.2381        6.2433
          2013年来即期升贬值幅度       -0.16%                                  
       1年期掉期升水                    945                             
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:38           今日            上日            
           1年期NDF                  6.3245/75         6.3190           
                   CNH即期           6.2393/07         6.2340           
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(
完)
   
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 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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