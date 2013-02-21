香港数据: 去年11月-今年1月失业率微升至3.4%,短期内有上升风险

路透香港2月21日 - 香港政府周四公布,2012年11月-今年1月经季节性调整的失业率为3.4%,较10-12月的3.3%有所上升,整体营商气氛仍较为审慎,料失业率在短期内会有进一步上升的风险.

失业率的上升主要见于邮政及速递活动业、批发业和建造业内的地基及上盖工程.同期的就业不足率则由10-12月的1.5%上升至11月-今年1月的1.6%,上升主要见于建造业及制造业.

劳工及福利局局长张建宗认为,由于外围环境持续不明朗,整体营商气氛仍较为审慎.鉴于企业一般会在农历新年过后检视来年的人手安排,失业率在短期内会有进一步上升的风险.然而,本地经济活动维持增长势头,将可望部分缓和整体失业率的上升压力.

失业率(%) 就业不足率(%)

12年11-13年1月 3.4* 1.6*

12年10-12月 3.3 1.5

12年9-11月 3.4 1.4

12年8-10月 3.4 1.5

12年7-9月 3.3 1.6

12年6-8月 3.2 1.7

12年5-7月 3.2 1.5

12年4-6月 3.2 1.4

12年3-5月 3.2 1.4

12年2-4月 3.3 1.5

12年1-3月 3.4 1.6

11年12月-12年2月 3.4 1.5

11年11月-12年1月 3.2 1.5

11年10-12月 3.3 1.4

注: *初步数据.(完)

浏览香港数据相关新闻,请点选

浏览有关网站:(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)