香港数据: 去年11月-今年1月失业率微升至3.4%,短期内有上升风险

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 香港政府周四公布,2012年11月-今年1月经季节性调整的失业率为3.4%,较10-12月的3.3%有所上升,整体营商气氛仍较为审慎,料失业率在短期内会有进一步上升的风险.
失业率的上升主要见于邮政及速递活动业、批发业和建造业内的地基及上盖工程.同期的就业不足率则由10-12月的1.5%上升至11月-今年1月的1.6%,上升主要见于建造业及制造业.
劳工及福利局局长张建宗认为,由于外围环境持续不明朗,整体营商气氛仍较为审慎.鉴于企业一般会在农历新年过后检视来年的人手安排,失业率在短期内会有进一步上升的风险.然而,本地经济活动维持增长势头,将可望部分缓和整体失业率的上升压力.
失业率(%) 就业不足率(%)
12年11-13年1月 3.4* 1.6*
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
12年7-9月 3.3 1.6
12年6-8月 3.2 1.7
12年5-7月 3.2 1.5
12年4-6月 3.2 1.4
12年3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
注: *初步数据.(完)
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浏览有关网站:(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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