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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 16:55 BJT

新兴汇市: 韩元和马币创下三周来单日最差,受累于美联储会议记录

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           93.29       93.52       +0.25       -6.97       86.79
 坡元                          1.2407      1.2395       -0.10       -1.52      1.2219
 台币                          29.680      29.600       -0.27       -1.83      29.136
 韩元                         1086.25     1078.50       -0.71       -1.44     1070.60
 泰铢                           29.86       29.82       -0.13       +2.51       30.61
 菲律宾披索                     40.77       40.66       -0.26       +0.70       41.05
 印尼卢比                     9701.00     9682.00       -0.20       -0.73     9630.00
 印度卢比                       54.57       54.08       -0.90       +0.77       54.99
 马币                          3.1100      3.0965       -0.43       -1.67      3.0580
 人民币                        6.2403      6.2376       -0.04       -0.16      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 隋芬)
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