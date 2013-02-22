台湾数据: 去年第四季GDP成长率上修至3.72%,今年上看3.59%

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
路透台北2月22日 - 台湾主计总处周五公布,去年第四季国内生产总值(GDP)成长率为年增3.72%,高于先前概估的成长3.42%.
主计总处并上修今年GDP成长预估至3.59%,因全球经济成长回稳,出口好转,股市交易活络,消费明显改善.
以下为本次主计总处的预估及上次比较:
数 据 最新预估(%) 先前预估(%)
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2013年GDP 3.59 3.53
2013年CPI 1.37 1.31
2013年出口金额年变动率 6.23 6.07
2013年进口金额年变动率 7.12 6.95(完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。