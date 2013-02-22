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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 16:31 BJT

台湾数据: 去年第四季GDP成长率上修至3.72%,今年上看3.59%

路透台北2月22日 - 台湾主计总处周五公布,去年第四季国内生产总值(GDP)成长率为年增3.72%,高于先前概估的成长3.42%.

主计总处并上修今年GDP成长预估至3.59%,因全球经济成长回稳,出口好转,股市交易活络,消费明显改善.

以下为本次主计总处的预估及上次比较:

数 据 最新预估(%) 先前预估(%)

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2013年GDP 3.59 3.53

2013年CPI 1.37 1.31

2013年出口金额年变动率 6.23 6.07

2013年进口金额年变动率 7.12 6.95(完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)

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