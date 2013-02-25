离岸人民币: 台湾中信银三年期宝岛债以2.9%定价,发行10亿元人民币--消息

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透台北2月25日 - 一位了解情况的消息人士周一表示,中信金 旗下的中信银"宝岛债"(人民币债)募集作业已完成,三年券发行利率订在2.9%,发行量则为10亿元.此前的询价利率为2.9%.
消息人士指出,由于这是台湾首档人民币债券,为配合主管机关的作业时间,因此挂牌的时间会选在3月11或12日.
"原则已结案了,正在送定价签呈."该人士说.
他表示,中信银还需准备该档金融债的书面作业,并取得信评机构的评等.由于是外币的帐户与集保作业,为求谨慎,柜买中心与集保公司要求作业时间延长一至两个工作日,所以挂牌时间落在3月中.
除中信银外,德意志银行 也初步向市场探询宝岛债的接受度,三年券的参考利率暂定在2.0-2.5%,五年券则在2.3-2.7%. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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