离岸人民币: 台湾中信银三年期宝岛债以2.9%定价,发行10亿元人民币--消息

路透台北2月25日 - 一位了解情况的消息人士周一表示,中信金 旗下的中信银"宝岛债"(人民币债)募集作业已完成,三年券发行利率订在2.9%,发行量则为10亿元.此前的询价利率为2.9%.

消息人士指出,由于这是台湾首档人民币债券,为配合主管机关的作业时间,因此挂牌的时间会选在3月11或12日.

"原则已结案了,正在送定价签呈."该人士说.

他表示,中信银还需准备该档金融债的书面作业,并取得信评机构的评等.由于是外币的帐户与集保作业,为求谨慎,柜买中心与集保公司要求作业时间延长一至两个工作日,所以挂牌时间落在3月中.