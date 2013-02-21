中国债市: 现券收益率止跌企稳,公开市场天量净回笼令资金面承压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海2月21日 - 中国银行间债市周四现券收益率止跌企稳.本周公开市场净回笼创历史新高,资金面隐约感到压力,利率债抛盘增多;同时部分机构获利回吐打压信用债,但承接盘力量亦强劲,节制收益率涨势.
交易员认为,央行重启正回购是想暗示市场需保持合理的流动性水平,虽然无政策转向之忧,但资金面不如此前宽裕却是事实;同时美联储量化宽松政策退出的可能性升温,亦增添不确定性.预计将进一步对市场形成利空影响.
北京一银行交易员指出,全国人大和政协两会召开在即,料央行将维持资金面稳定,因此近期资金成本仅会小幅上行.在此市况下,拥有高利差保护的信用债风险相对可控,仍有投资者愿意在此时介入.
"现在看来正回购仅是为了平滑过剩资金,并非央行态度有变化,...(货币市场)回购利率上也上不了太多,何况还有两会要召开,所以信用债利息高风险相对可控."他称.
过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.
剩余期限约为2.56年的国债120017券最新双边报价 在3.0699%/3.0510%,上日末笔报价为3.0650%/3.0450%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0280 2.9989
上日 1.8887 2.9488 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8780/2.8080 国债参考率报价 2.7740/2.7215 金融债参考率报价 3.2902/3.2300(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。