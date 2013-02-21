中国债市: 现券收益率止跌企稳,公开市场天量净回笼令资金面承压

路透上海2月21日 - 中国银行间债市周四现券收益率止跌企稳.本周公开市场净回笼创历史新高,资金面隐约感到压力,利率债抛盘增多;同时部分机构获利回吐打压信用债,但承接盘力量亦强劲,节制收益率涨势.

交易员认为,央行重启正回购是想暗示市场需保持合理的流动性水平,虽然无政策转向之忧,但资金面不如此前宽裕却是事实;同时美联储量化宽松政策退出的可能性升温,亦增添不确定性.预计将进一步对市场形成利空影响.

北京一银行交易员指出,全国人大和政协两会召开在即,料央行将维持资金面稳定,因此近期资金成本仅会小幅上行.在此市况下,拥有高利差保护的信用债风险相对可控,仍有投资者愿意在此时介入.

"现在看来正回购仅是为了平滑过剩资金,并非央行态度有变化,...(货币市场)回购利率上也上不了太多,何况还有两会要召开,所以信用债利息高风险相对可控."他称.

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

剩余期限约为2.56年的国债120017券最新双边报价 在3.0699%/3.0510%,上日末笔报价为3.0650%/3.0450%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0280 2.9989

上日 1.8887 2.9488 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8780/2.8080 国债参考率报价 2.7740/2.7215 金融债参考率报价 3.2902/3.2300(完)