更新版 1-中国货币市场: 隔夜回购利率小升,公开市场创纪录净回笼下资金渐趋均衡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海2月21日 - 在中国央行公开市场创纪录净回笼推动下,银行间市场资金面渐趋均衡.周四隔夜质押式回购利率 自低位小幅回升,其它主要品种亦略涨.
今日银行间市场质押式回购总成交量为7,492.13亿元人民币,较周三增约五成;其中,隔夜品种成交量为6,557.39亿元,较上日的4,260.21亿元增逾五成.
"今天资金比较平衡,没有之前那么松,但也没有很紧张."上海一商业银行交易员称.
他并指出,隔夜品种虽然上涨逾10个基点,但因此前资金过于宽松,隔夜一直处于较低位置,"现在是正常回归吧,估计接下来还会再上一点."
过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0280 1.8887 13.93 6,557.39
七天 2.9989 2.9488 5.01 781.41
14天 3.0546 3.0204 3.42 153.33
上交所债券回购
其中:隔夜 3.1650 1.5200 157.00 1,322.48
七天 2.6050 2.5750 7.50 129.21
14天 2.7200 2.5000 20.00 13.67
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1000 1.9400 16.00
七天 2.9983 2.9600 3.83
14天 3.0500 3.0200 3.00
shibor
其中:隔夜 2.0180 1.8798 13.82
七天 2.9980 2.9490 4.90
三个月 3.8800 3.8800 0.00
======================================================================(完) (发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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