更新版 1-中国货币市场: 隔夜回购利率小升,公开市场创纪录净回笼下资金渐趋均衡

(新增收盘报价及交易量数据)

路透上海2月21日 - 在中国央行公开市场创纪录净回笼推动下,银行间市场资金面渐趋均衡.周四隔夜质押式回购利率 自低位小幅回升,其它主要品种亦略涨.

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,492.13亿元人民币,较周三增约五成;其中,隔夜品种成交量为6,557.39亿元,较上日的4,260.21亿元增逾五成.

"今天资金比较平衡,没有之前那么松,但也没有很紧张."上海一商业银行交易员称.

他并指出,隔夜品种虽然上涨逾10个基点,但因此前资金过于宽松,隔夜一直处于较低位置,"现在是正常回归吧,估计接下来还会再上一点."

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

========================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0280 1.8887 13.93 6,557.39

七天 2.9989 2.9488 5.01 781.41

14天 3.0546 3.0204 3.42 153.33

上交所债券回购

其中:隔夜 3.1650 1.5200 157.00 1,322.48

七天 2.6050 2.5750 7.50 129.21

14天 2.7200 2.5000 20.00 13.67

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1000 1.9400 16.00

七天 2.9983 2.9600 3.83

14天 3.0500 3.0200 3.00

shibor

其中:隔夜 2.0180 1.8798 13.82

七天 2.9980 2.9490 4.90

三个月 3.8800 3.8800 0.00