路透基点: 中海油60亿美元过桥贷款案于2月19日签署--RLPC

路透香港2月21日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,中国海洋石油的60亿美元12个月期过桥贷款案于2月19日签署,此案获得超额认贷,总承诺额度超过200亿美元.

中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国工商银行各自承贷3.75亿美元.其他15家银行各自承贷2.75亿美元,他们分别是澳新银行(澳盛银行)、美银美林、满地可银行(Bank of Montreal)、丰业银行(Bank of Nova Scotia)、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、新加坡大华银行和Westpac Banking.

一如先前报导,这家全球市值最高的能源开发商在9月底发出邀请函,融资用来支持以151亿美元收购加拿大Nexen.

以承诺并持有(take-and-hold)形式,不限承贷额度,承贷银行可取得25个基点的先付费用.这笔费用在提取贷款三日后支付.

贷款最初六个月的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码80基点,接下来的三个月为加码100基点,之后为加码120基点.

花旗和满地可银行(BMO)是中海油的并购顾问.

路透2月12日报导称,美国监管当局已批准这宗收购案,为中海油继续进行交易移除了最后一道障碍.

中海油公布,美国外国投资委员会已正式批准其对Nexen的收购建议.而Nexen在一份声明中称,预期收购交易于2月25日当周交割.

Nexen声明未指出美国外国投资委员会是否为批准交易设定条件,报导发表时未能联络到公司官员作评.

穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+.(完)