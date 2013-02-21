版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 18:10 BJT

欧洲汇市: 英镑扳回跌幅,数据显示英国公共财政改善

路透伦敦2月21日 - 英镑兑美元周四盘中扳回跌幅,兑欧元回升,因为数据显示英国1月公共财政改善.

英镑兑美元 涨至1.5234美元,更进一步远离上日创下的两年半低点1.5130.数据公布前报1.5207.

英镑兑欧元 上涨,使欧元跌至日低0.8655英镑,但当日仍跌0.7%.(完)

如欲参考原文报导,请点选

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 沈以文; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐