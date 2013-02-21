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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 17:44 BJT

台湾债市: 102/6期10年公债中,银行业买超13亿台币

路透台北2月21日 - 台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债102/6
A02106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       20.00        7.00      +13.00
     票券业        1.00        2.00       -1.00
     证券业        6.50       18.50      -12.00
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