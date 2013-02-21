版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 17:45 BJT

台湾债市: 102/2期借券成交17.99亿台币,加权平均利率0.6782%

路透台北2月21日 - 台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下:
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/2       17.99      0.7000      0.6500       0.6782       182.5    (184.0) 
 
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,利率单位为%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐