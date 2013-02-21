中国金融:前海股权投资母基金、产业准入等政策有望上半年落实--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日--- - 中国金融改革创新的"试验田"--前海成立股权投资母基金、产业准入等相关政策有望在今年上半年落实,消息人士表示,周四在北京举行的深圳前海建设部际联席会议已明确上述政策的落实时间.
了解情况的消息人士对路透表示,相关部门将尽快落实前海先行先试政策,推动产业准入和优惠目录等政策实施细则尽快出台.
此外,在前海的基础设施建设方面,将完成投资100亿元,启动建筑工程面积500万平方米,今年并将引进30家以上世界500强企业,利用外资70亿美元以上.(完) (记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。