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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 18:10 BJT

中国金融:前海股权投资母基金、产业准入等政策有望上半年落实--消息

路透香港2月21日--- - 中国金融改革创新的"试验田"--前海成立股权投资母基金、产业准入等相关政策有望在今年上半年落实,消息人士表示,周四在北京举行的深圳前海建设部际联席会议已明确上述政策的落实时间.

了解情况的消息人士对路透表示,相关部门将尽快落实前海先行先试政策,推动产业准入和优惠目录等政策实施细则尽快出台.

此外,在前海的基础设施建设方面,将完成投资100亿元,启动建筑工程面积500万平方米,今年并将引进30家以上世界500强企业,利用外资70亿美元以上.(完) (记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
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