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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 18:00 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3197     1.3280      -0.62      +0.02     1.3194
 美元/日圆                         93.37      93.54      -0.18      +7.64      86.74
 欧元/日圆                        123.22     124.33      -0.89      +7.65     114.46
 美元/瑞郎                        0.9311     0.9270      +0.44      +1.70     0.9155
 英镑/美元                        1.5228     1.5233      -0.03      -6.29     1.6251
 美元/加元                        1.0186     1.0165      +0.21      +2.67     0.9921
 澳元/美元                        1.0249     1.0255      -0.06      -1.39     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8346     0.8353      -0.08      +0.76     0.8283
 澳元/日圆                        95.700     95.890      -0.20      +6.18     90.130
 新西兰元/日圆                    77.930     78.150      -0.28     -44.66    140.820
 英镑/日圆                        142.20     142.65      -0.32      +0.98     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2275     1.2268      +0.06      -2.11     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
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 (编译 沈以文; 审校 田建华)
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