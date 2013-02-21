中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3197 1.3280 -0.62 +0.02 1.3194 美元/日圆 93.37 93.54 -0.18 +7.64 86.74 欧元/日圆 123.22 124.33 -0.89 +7.65 114.46 美元/瑞郎 0.9311 0.9270 +0.44 +1.70 0.9155 英镑/美元 1.5228 1.5233 -0.03 -6.29 1.6251 美元/加元 1.0186 1.0165 +0.21 +2.67 0.9921 澳元/美元 1.0249 1.0255 -0.06 -1.39 1.0393 新西兰元/美元 0.8346 0.8353 -0.08 +0.76 0.8283 澳元/日圆 95.700 95.890 -0.20 +6.18 90.130 新西兰元/日圆 77.930 78.150 -0.28 -44.66 140.820 英镑/日圆 142.20 142.65 -0.32 +0.98 140.82 澳元/新西兰元 1.2275 1.2268 +0.06 -2.11 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 如欲浏览原文报导,请点选 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 沈以文; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。