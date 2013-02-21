中港证券: 沪深港三地交易所合营于下月推跨境指数系列中两只新指数

路透香港2月21日 - 由上海、深圳和香港三地交易所合资成立的中华证券交易服务有限公司周四宣布,将于3月18日推出跨境指数系列中的两只新指数,分别以流通性高、市值中的沪深交易所A股,以及香港上市内地企业作为成份股.

中华交易服务的新闻稿称,将推出的两只新指数,分别为中华交易服务中国A80指数(简称"中华A80")和中华交易服务中国香港内地指数(简称"中华香港内地指数").这两指数乃建基于中华交易服务跨境指数系列于去年12月推出的首只指数--中华交易服务中国120指数(简称"中华120").

"跨境指数系列旨在追踪中国资本市场的本土与离岸表现,这指数系列的开发丰富了中国概念股的相关指数产品,从而为市场提供更多投资选择,进一步促进内地与离岸市场的互动."中华交易服务总裁陈秉强表示.

中华A80由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股构成.中华A80会根据沪深交易所的交易时间以人民币实时计价.

中华香港内地指数则代表中华120的香港内地企业部分,以40家流动性最高、市值最大的港交所 上市内地企业作为成份股.该指数成份股之公司注册地或公司营运中心须在中国内地,或其业务收入一半以上来自中国内地.于香港交易时段内,中华香港内地指数会以港元实时计价.

陈秉强表示,市场对跨境指数系列认受性逐渐提高,间基金公司均表示有意申请指数授权开发交易所买卖基金,这将促进相关衍生产品的开发,为市场提供更多投资选择.