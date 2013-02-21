中港证券: 沪深港三地交易所合营于下月推跨境指数系列中两只新指数

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 由上海、深圳和香港三地交易所合资成立的中华证券交易服务有限公司周四宣布,将于3月18日推出跨境指数系列中的两只新指数,分别以流通性高、市值中的沪深交易所A股,以及香港上市内地企业作为成份股.
中华交易服务的新闻稿称,将推出的两只新指数,分别为中华交易服务中国A80指数(简称"中华A80")和中华交易服务中国香港内地指数(简称"中华香港内地指数").这两指数乃建基于中华交易服务跨境指数系列于去年12月推出的首只指数--中华交易服务中国120指数(简称"中华120").
"跨境指数系列旨在追踪中国资本市场的本土与离岸表现,这指数系列的开发丰富了中国概念股的相关指数产品,从而为市场提供更多投资选择,进一步促进内地与离岸市场的互动."中华交易服务总裁陈秉强表示.
中华A80由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股构成.中华A80会根据沪深交易所的交易时间以人民币实时计价.
中华香港内地指数则代表中华120的香港内地企业部分,以40家流动性最高、市值最大的港交所 上市内地企业作为成份股.该指数成份股之公司注册地或公司营运中心须在中国内地,或其业务收入一半以上来自中国内地.于香港交易时段内,中华香港内地指数会以港元实时计价.
陈秉强表示,市场对跨境指数系列认受性逐渐提高,间基金公司均表示有意申请指数授权开发交易所买卖基金,这将促进相关衍生产品的开发,为市场提供更多投资选择.
中华120成分股由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股以及40家流动性最高、市值最大的香港上市内地企业股票构成,其中15家A+H股份同时并列于指数之内.指数每半年检讨一次,新上市股票可快速加入指数;而指数使用自由流通量市值进行加权计算,反映了市场实际可投资份额.(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。