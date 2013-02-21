香港债市: 内房美元债涨跌不一,中国强调楼市调控令气氛谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 中国政府再度强调楼市调控,令香港上市的内地房地产股周四走势偏弱,其部分美元债券价格亦走跌.市场人士表示,调控措施乏新意,股债价格崩跌的可能性不大,但短期投资气氛转谨慎.
交易商指出,内房美元债农历春节前曾因为供给大而出现修正,部分债券价格已较先前市况火热时回档,即便今日下跌,跌幅也相对较小.
"调控力度没有大家担心得那么强,一些个别债券有反应,但不是全面性的,"一中资券商交易员说,"大家还要看看接下来有没有具体性的措施出来."
国务院昨日强调坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.
香港相关内房股大多走弱,跟随大盘走势,房地产美元债券则涨跌不一.据经纪商报价,宝龙地产 2018年1月到期的债券下午报94.00美元,较前一日下跌0.6%;龙湖地产 2023年1月到期的债券报约99.00美元,较前一日升0.17%.
这两家公司的股票走势与债券相同,宝龙地产股票收低3.85%至2.00港元;龙湖地产股票升0.44%至13.60港元.
亦在年初发行美元债券的绿城中国 收低2.21%至15.02港元,但债券则是上涨.
另一基金经理则指出,在美元流动性仍充裕之际,预料价格不至出现大跌可能性.不过,政府再度对于楼市喊话,相信对于稍早火热的美元债券有冷却效果,交投料较为审慎.
巴克莱在报告中指出,"我们相信有关调控的讨论会一直延续到3月人大会议.除此之外,央行先前收缩流动性以及2月通常为销售淡季,短期内会让股价回档修正."
投行美银美林发表报告称,中国国务院常务会议对房地产调控的声明,内容并无新意,并相信在2015年前都不大可能真正实现在全国性推行房产税;但假如房价上涨过快,中央政府有可能对压抑投机需求提出新的措施. (完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。