香港债市: 内房美元债涨跌不一,中国强调楼市调控令气氛谨慎

路透香港2月21日 - 中国政府再度强调楼市调控,令香港上市的内地房地产股周四走势偏弱,其部分美元债券价格亦走跌.市场人士表示,调控措施乏新意,股债价格崩跌的可能性不大,但短期投资气氛转谨慎.

交易商指出,内房美元债农历春节前曾因为供给大而出现修正,部分债券价格已较先前市况火热时回档,即便今日下跌,跌幅也相对较小.

"调控力度没有大家担心得那么强,一些个别债券有反应,但不是全面性的,"一中资券商交易员说,"大家还要看看接下来有没有具体性的措施出来."

国务院昨日强调坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

香港相关内房股大多走弱,跟随大盘走势,房地产美元债券则涨跌不一.据经纪商报价,宝龙地产 2018年1月到期的债券下午报94.00美元,较前一日下跌0.6%;龙湖地产 2023年1月到期的债券报约99.00美元,较前一日升0.17%.

这两家公司的股票走势与债券相同,宝龙地产股票收低3.85%至2.00港元;龙湖地产股票升0.44%至13.60港元.

亦在年初发行美元债券的绿城中国 收低2.21%至15.02港元,但债券则是上涨.

另一基金经理则指出,在美元流动性仍充裕之际,预料价格不至出现大跌可能性.不过,政府再度对于楼市喊话,相信对于稍早火热的美元债券有冷却效果,交投料较为审慎.

巴克莱在报告中指出,"我们相信有关调控的讨论会一直延续到3月人大会议.除此之外,央行先前收缩流动性以及2月通常为销售淡季,短期内会让股价回档修正."