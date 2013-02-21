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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 18:38 BJT

欧洲汇市: 美元兑加元升至七个月高点

路透伦敦2月21日 - 美元兑加元周四升至七个月高点,受美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录提振,该会议记录凸显出美联储可能放慢资产买进计画的可能性.

此外,FED会议记录公布前,加拿大公布了一些疲弱数据.

美元兑加元 升0.3%至1.0200加元,为7月底以来最高.(完)

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