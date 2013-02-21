《中国企业债发行日程表》--2月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *天津广成 15 10 6.97% AA 2/22-2/28 渤海证券 投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) =================================================================================== *建湖城投 10 7 6.50% AA 2/22-2/26 中投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== *浙江德清县 10 7 6.40% AA 2/22-2/28 国信证券 交通投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== *厦门市杏林 5 7 6.60% AA 2/22-2/26 平安证券 建设开发公司 =================================================================================== 大石桥城投 15 7 6.58% AA 2/21-2/26 光大证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 南昌城投 13 7 6.19% AA+ 2/20-2/22 国盛证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 刘昕; 审校 徐永/张喜良)