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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 19:00 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率     主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*天津广成      15       10      6.97%         AA     2/22-2/28    渤海证券 
投资集团    (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 
===================================================================================
*建湖城投      10        7      6.50%         AA     2/22-2/26    中投证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金) 
===================================================================================  
*浙江德清县    10        7      6.40%         AA     2/22-2/28    国信证券
交通投资集团             (第3-7年每年末偿还20%本金) 
=================================================================================== 
*厦门市杏林     5        7      6.60%         AA     2/22-2/26    平安证券    
建设开发公司
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大石桥城投     15        7      6.58%         AA     2/21-2/26    光大证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金) 
===================================================================================
南昌城投       13        7      6.19%         AA+    2/20-2/22    国盛证券
                         (第3-7年每年末偿还20%本金)    
===================================================================================        
       
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
=======================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 刘昕; 审校 徐永/张喜良)
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