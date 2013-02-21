国际油市: 亚洲柴油和航煤现货价差持稳,叶门买进3-6月高硫柴油

路透新加坡2月21日 - 亚洲含硫500ppm柴油和航煤现货价差周四持稳,因预期供应将趋紧,且第二季地区需求将升高.

根据知情消息人士,叶门Aden Refinery Company (ARC)以较高的溢价水准买进3月至6月交货的高硫柴油.

至少两个新加坡交易商称,该公司以每吨较中东报价升水4.50美元买进船货.未能立即取得交易相关细节.

该溢价水准较上回买进三批1月交货、多达5.5万吨含硫0.5%柴油船货的溢价水准高出0.50美元或12.5%.

ARC寻求买进最高96万吨3月至6月交货柴油,分为16批6万吨船货.

交易商称,维多,托克(Trafigura)和IPG将供应这些船货,但每家公司的详细供应量无法立即确认.

Bahrain Petroleum (Bapco)出售了4万吨航煤船货,4月27-30日装运,每吨较中东报价升水2.60美元.该公司先前出售的2月航煤船货溢价水准在每吨2.20-2.30美元.

Bapco据称取消了出售4万吨3月7-10日装运的含硫500ppm柴油船货,因投标量低.但这消息未能立即确认.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL)已出售6万吨含硫0.25%船货,3月20-22日由New Mangalore装运,每吨较中东报价溢价2.50美元.

IE的数据显示,2月20日止当周,新加坡岸上柴油和航煤库存增加117.2万桶至两周高点1,064.5万桶,因来自台湾和泰国的进口增加.

在衍生品方面,3月柴油裂解价差盘旋在接近22个月高点每桶较迪拜原油溢价21.84美元,4月溢价为21.41美元.柴油3月/4月跨月价差自逾三个月高点回落,亚洲收盘时报每桶逆价差0.62美元.(完)

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