国际油市: 亚洲柴油和航煤现货价差持稳,叶门买进3-6月高硫柴油

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡2月21日 - 亚洲含硫500ppm柴油和航煤现货价差周四持稳,因预期供应将趋紧,且第二季地区需求将升高.
根据知情消息人士,叶门Aden Refinery Company (ARC)以较高的溢价水准买进3月至6月交货的高硫柴油.
至少两个新加坡交易商称,该公司以每吨较中东报价升水4.50美元买进船货.未能立即取得交易相关细节.
该溢价水准较上回买进三批1月交货、多达5.5万吨含硫0.5%柴油船货的溢价水准高出0.50美元或12.5%.
ARC寻求买进最高96万吨3月至6月交货柴油,分为16批6万吨船货.
交易商称,维多,托克(Trafigura)和IPG将供应这些船货,但每家公司的详细供应量无法立即确认.
Bahrain Petroleum (Bapco)出售了4万吨航煤船货,4月27-30日装运,每吨较中东报价升水2.60美元.该公司先前出售的2月航煤船货溢价水准在每吨2.20-2.30美元.
Bapco据称取消了出售4万吨3月7-10日装运的含硫500ppm柴油船货,因投标量低.但这消息未能立即确认.
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL)已出售6万吨含硫0.25%船货,3月20-22日由New Mangalore装运,每吨较中东报价溢价2.50美元.
IE的数据显示,2月20日止当周,新加坡岸上柴油和航煤库存增加117.2万桶至两周高点1,064.5万桶,因来自台湾和泰国的进口增加.
在衍生品方面,3月柴油裂解价差盘旋在接近22个月高点每桶较迪拜原油溢价21.84美元,4月溢价为21.41美元.柴油3月/4月跨月价差自逾三个月高点回落,亚洲收盘时报每桶逆价差0.62美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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