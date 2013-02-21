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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 19:21 BJT

东南亚股市: 多数收低,受美联储提前收回刺激措施的疑虑冲击

涨跌       当日     今年以来    2012年
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 汤森路透东南亚指数                     437.23      -5.61      -1.27      +3.10     424.10
 新加坡                                3287.60     -21.29      -0.64      +3.81    3167.08
 马来西亚                              1614.05       0.72      +0.04      -4.43    1688.95
 泰国                                  1528.74     -17.90      -1.16      +9.83    1391.93
 印尼                                  4632.40      -2.05      -0.04      +7.31    4316.69
 菲律宾                                6667.41      18.84      +0.28     +14.70    5812.73
 越南                                   476.73     -18.10      -3.66     +15.23     413.73
 (完)
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