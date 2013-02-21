重温稿-台湾货币市场: 短率维持稳势,整体资金偏多但需求不振

* 库现回流帐上,准备数字快速累积

* 资金需求弱

* 短率稳于目前水位

记者 高洁如

路透台北2月21日 - 台湾银行间短率周四仍大致没变.农历新年过后通货回笼加速,银行间慢慢已将先前的库存现金转为甲户的可运用资金;但是银行的资金需求转为疲弱,多数银行只能静观其变.

交易人士表示,市场的整体资金普遍还是很多,需求则不振,本地银行不少资金都呈现拆不出去的窘境.至于拆入的银行则是多少回补一点,也不急着将数字一概补回.

"库现回流,现在就是换(央行)甲户的数字回来了,所以大家都很多钱,"一位公营银行资金调度人员说.

至2月8日为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币续创下历史新高.而周一(18日)开始农历年后首日上班,累计至20日的通货回笼总计达1,515.2亿台币,周三单日回笼506.7亿.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日在0.385%;今日区间在0.295-0.43%,上日在0.295-0.42%;一周拆款利率在0.388-0.45%,上日在0.388-0.46%.

**短票利率亦持稳**

票券商则指出,银行今天的买气不差,但票券商与银行成交短票的金额依各家情况有所不同,今日短票成交区间稍稍扩大.

"我们宁可(和银行)少做啦,利率没有压低,"一位大型票券商交易员表示.

今日30天左右短票利率今日成交在0.71-0.72%,上日在0.72%.

台湾央行周四公布,今日共发行272亿台币存单,若相较存单到期金额200亿,存单发行余额增72亿. ? 周五存单到期7,449亿,周六为324.5亿台币.

拆款中心资料 显示,周四超额准备为234亿台币;累计超额准备为640亿台币,加计前期1%的超额准备为2,067亿台币.

**公债和公司债利率稳中趋跌**

公债与公司债附买回(RP)利率稳中趋跌.在市场资金回复农历年前泛滥的状态下,证券与票券商纷纷引导RP利率向下开出,证券商承作的公债RP利率已有少数低见至0.68%.另有票券商将公司债RP自0.73%调降至0.72%.

一大型证券商调度人士表示,今日已将公债RP利率自0.69-0.70%下调至0.68-0.69%,客户基本上也愿意接受,因为市场资金实在太多.至于公司债RP也从0.79-0.80%调整至0.78-0.79%.

但另一证券商则仍维持公债与公司债RP在0.70%及0.80%的既有水准.不过也表示,会尝试跟进开低.

票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日公司债RP利率有下调1个基点至0.72%,公债RP利率则维持0.67%不变.