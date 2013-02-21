重温稿-两岸金融: 兆丰金称兆丰银获得投资大陆银行间债券资格,为台湾首家

* 兆丰银成为台湾首家取得投资大陆银行间债券资格

* 量出为入、流量优于存量等两大原则冲刺人民币业务

* 台企银持股可转债明年初到期,若没转换将再提释股案

* 海外获利占整体逾五成,今年将再成长

路透台北2月21日 - 台湾外汇龙头金控--兆丰金控 周四称,旗下兆丰银已获得投资大陆银行间债券的资格,为台湾首家.并提及,众所瞩目的台企银 持股可转债明年初到期,若没转换将再提释股案.

台湾外汇指定银行(DBU)自2月6日起全面开放人民币业务.台湾兆丰金控董事长蔡友才在一场新春媒体见面会上表示,兆丰银不想一窝蜂跟进高利抢市,人民币业务开办后DBU仅吸收2.6亿元人民币,表现并不出色,总计目前整体兆丰银人民币存量达80余亿,去年4月到现在都没有成长.

他并说明为何兆丰银人民币存量吸收脚步要放慢,主要秉持两大原则:首先是量出为入,先为人民币资金池寻找出路;其次为流量业务比存量业务更重要,人民币业务开办六天兆丰银汇兑等流量业务达3亿人民币,表现还优于存款增加.

"不要在大家晕船的时候去跟进,大家比较冷静的时候再推出人民币优惠方案,"兆丰银行副总经理魏美玉说.

台湾本地银行2月6日起全力拥抱人民币业务,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.

魏美玉也看好大陆证券将是今年可着墨的地方,尤其兆丰银抢先在过年前成为台湾第一个取得投资大陆银行间债券资格的银行,将可提高银行收益率,目前大陆银行间债券平均收益率约4%,不过只取得2亿人民币额度.

至于大陆布局,蔡友才则表示,苏州分行将于明年6月满一年,将申请承做台资企业人民币业务,并将申请升格支行,并寻找可入股陆银标的.

**兆丰金持有的台企银股权将再提释股**

随着台湾彰化银行 并购案再掀波澜,近日公营行库并购议题再起,兆丰金持有台湾企银股权也成为市场关心.对此蔡友才表示,台企银持股可转债明年1月到期,若没有转换的话将再提释股案给金管会.

兆丰金负责台企银股权的相关业务主管对路透称,"不会拖到那个时候(可转债到期),市场有人要买!"

兆丰金已将所持13.44%台企银股权,转为发行可转换债,转换价定为每股11.6台币,今天台企银收在9.14台币,距离可转换价格已不远.

此外,蔡友才指出,兆丰金2012年每股盈余1.88台币,即为台湾金控业第二名,显示台湾金融市场合并空间很大.台湾金控业发展已满10年,应该认真思考金控业旗下子公司是不是应该越多越好,还是规模越大越好,哪种对股东权益最有帮助.

"金控旗下子公司必要时候要spin off(分拆)、有必要时候要买进!"他说.

他并提到,兆丰金旗下产险已有洽谈并购对象,至于银行是绝对要向外并购的,将往海外银行发展.

他认为,兆丰银行目前净值不到2,000亿台币,要成为区域性银行净值至少5,000亿台币才够实力.凸显兆丰银扩展版图的企图心.

另据透露,去年兆丰银行海外获利大跃进,海外分行共计28家,其中13家获利皆逾1亿台币,2012年海外分行获利占比也一举升至53%,预计今年还会再成长.