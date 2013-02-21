国际油市: 亚洲燃料油3月裂解价差接近一周高点,因套利船货减少且需求改善

路透新加坡2月21日 - 亚洲燃料油裂解价差周三上扬,产业消息人士称,因套利船货减少且船用重油需求改善.

根据路透数据,截至亚洲收盘,近月3月裂解价差缩减0.73美元至每桶较迪拜原油贴水10.43美元,为近一周来最小折价水准.

2月和3月流入东亚的西方套利船货料约400万吨,低于1月的三个月高点530万吨.

JBC Energy的分析师预估新加坡今年船用重油销售将改善,更增添了利多气氛.

"...中国和全球经济改善,可能会促进贸易活动,并带动船用重油销售.因此我们预期海事燃料油的销售将较上年同期增加3%,"分析师在报告中称.

根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据,截至2月20日止当周,新加坡岸上燃料油库存增加178.7万桶至三周高点2,062.8万桶.

库存增加主要是因为来自美国和委内瑞拉的进口增加,分别为21.3万吨和29.7万吨.

该周对中国出口增加逾两倍至18.3万吨,因小型炼厂对直炼燃料油需求回温.

根据路透数据,截至亚洲收盘,燃料油跨月价差持稳至小跌,近月3月/4月正价差扩大0.13美元至每吨1.75美元.

现货市场有一笔180-cst燃料油交易和两笔380-cst燃料油交易.

中国石油出售2.7万吨180-cst燃料油给壳牌,3月8-12日装运,每吨较新加坡现货报价贴水1.50美元.

Phillips66出售2万吨380-cst燃料油给中国航油,3月10-14日装运,每吨640美元,相当于每吨较新加坡现货报价折价约0.80美元.

联合石化出售4万吨380-cst船货给SK能源,3月9-13日装运,每吨较3月平均报价升水0.50美元,相当于每吨较新加坡现货报价升水0.45美元.(完)

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